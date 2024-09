"No jugaste porque...": Claudio Borghi le "pegó duro" a Matías Zaldivia

Claudio Borghi le pegó un duro dardo al defensa de Universidad de Chile Matías Zaldivia, quien emitió declaraciones que apuntaron indirectamente a su ex club Colo Colo.

El Bichi no tuvo filtro para atacar al jugador, pese a que no lo nombró, ocupando su tribuna como comentarista en TNT Sports.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mati Zaldivia (@matizaldivia)

Las duras declaraciones de Claudio Borghi en contra de Matías Zaldivia

Borghi señaló: "Ayer leí una declaración que me ofendió. Yo soy colocolino y un jugador que hace un año y medio besaba el escudo y ya no está en Colo Colo dijo 'da gusto jugar acá, porque acá juego con el estadio lleno'".

"Yo como colocolino digo 'el estadio nuestro también estaba lleno'. No jugaste porque no sabías jugar, te sacaron. Esas acciones de besar camiseta, de decir 'yo me muero acá' y al otro día se van y empiezan a hablar mal del lugar donde estabas para quedar bien donde estás...", añadió.