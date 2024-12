El histórico Claudio Bravo confesó por qué "le debe la vida" a Colo Colo, en unas declaraciones llenas de emoción volcadas a uno de sus referentes en el arco del Cacique.

En medio de los rumores que lo vinculan con una posible vuelta al Cacique, el bicampeón de América formado en Macul abrió el corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Claudio Bravo se emocionó hablando de Colo Colo

Al ser consultado por Marcelo Ramírez en su programa de entrevistas a referentes del fútbol chileno, por lo que significaba la palabra Colo Colo, Claudio Bravo se confesó desde lo más profundo.

"Vida, para mí es vida. Todo lo que tengo y he construído ha nacido desde ahí. Si no hubiese llegado a Colo Colo, no hubiese tenido la posibilidad de construir esta vida, por ejemplo", comenzó diciendo el exportero.

Además, añadió un tema complejo como fue su inicio en Macul. "Si hubiese ido a otro club no sé si hubiese podido debutar. Fue una situación que marcó un antes y un después. Viviste también eso del club en la quiebra y que siendo cabros chicos escuchábamos conversaciones en las que decían que no podían pagar. Ahora entiendo eso y es lo jodido, porque el club estaba en quiebra. Me tocó estar en esas reuniones, escondido en un casillero y con frío", expresó.

El estreno del capítulo completo se emitirá este domingo a contar de las 18:30 horas a través de la señala de Zapping Sports.