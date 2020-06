Bravo e intención de su esposa de que juegue en la UC: Es una decisión que debo tomar yo

El portero de la selección chilena Claudio Bravo se refirió al interés que manifestó su esposa de que juegue en Universidad Católica cuando regrese al país, y señaló que se trata de una determinación personal.

"Es una decisión que debo tomar yo. Igualmente esta va más allá de la pelota, siempre al lugar o país donde voy a ir es porque será mejor para mi familia, sería muy egoísta solo pensar en mí", dijo Bravo en un Live de Instagram del periodista Gonzalo Gálvez.

Sobre su futuro inmediato, el portero sostuvo que "en un principio me quedaba hasta junio, mucha gente copia y pega, ahora por el tema de la pandemia se habló de extender dos meses. Tengo una relación increíble con Manchester City. Yo me lesioné hace poco más de un año y se portaron excelente, y esas cosas se agradecen y se devuelven en cierto modo".

"Pero, siendo sincero lo que más me importan hoy en día es la pandemia, me tiene muy preocupado por mi familia y se me aprieta el estómago pensar que pueda pasar algo estando lejos y tener brazos cruzados. El futuro en relación al fútbol es lo que menos me preocupa en lo personal hace mucho rato. Tengo preocupaciones mucho más importantes en mi casa, mi familia, hijos y esposa", añadió.

Acerca del tiempo que le queda en el profesionalismo, el ex Barcelona indicó que "voy a jugar hasta que mi cabeza me lo permita, mi cabeza determina cuánto tiempo puedo competir y seguir preparándome como lo sigo haciendo ahora. Tengo la suerte que el cuerpo me ha acompañado y creo que lo hará por muchos años más, creo que la cabeza debe estar bien, sentirme vivo y dar sentido".

Finalmente, el golero recordó sus inicios en Colo Colo y su innovador estilo de juego con los pies: "Desde pequeño me desenvolví de una manera distinta, sin embargo, y siéndote sincero cometí muchos errores, lo pasé bastante mal en las inferiores de Colo Colo y muchos profes lo pasaron bastante mal conmigo, perdimos finales y muchos partidos, pero yo tenía la convicción que de esa forma se podían lograr cosas importantes".

"Julio Rodríguez fue clave, fue un visionario, él me dijo que si solo me preocupaba de estar bien con las manos no iba a salir del medio local, pero que si buscaba este nuevo estilo podía llegar a Barcelona o Bayern Múnich, a la elite del fútbol, y mira de lo que estamos hablando actualmente".

Bravo y la pandemia: "Creo que hay que cuidar a Chile y no solo a la Región Metropolitana"

El guardameta campeón de América con la Roja en 2015 y 2016 también se refirió a la pandemia del coronavirus y señaló que deben haber medidas para todo el país y no solo resguardar a la capital.

"Creo que hay que cuidar a Chile en general y no solo a la Región Metropolitana, Chile es más que Santiago y me pareció muy extraño que se tomaran al inicio solo medidas centralizadas. Esto sigue muy activo y no creo que pase pronto", dijo el deportista.

Sobre el estado de la pandemia en Inglaterra, Bravo dijo que "acá se habla de un rebrote porque la gente se relajó en las últimas semanas por la baja de los contagios y por el calor que ha hecho. Hay que seguir firmes con las medidas de seguridad".

El portero también analizó su impacto en las redes sociales y señaló que "tengo la noción de que se va a replicar y con el cuidado, hay que tenerlo antes de opinar, a veces existe mucho halago, también mucha crítica y puteadas de por medio, tengo claro desde un principio, cuando te haces una cuenta estás para recibir cosas buenas y otras negativas, sé cómo funciona y jamás he tenido algo negativo, siempre me he quedado muy tranquilo y me despreocupo".

Para cerrar el arquero habló de sus planes tras el retiro: "Quiero contribuir a las nuevas generaciones, los más pequeños, pero no necesariamente tiene que ser ligado al fútbol. Mi labor no es lo formativo en el fútbol y buscar talento y buscar al nuevo Alexis Sánchez o Claudio Bravo, esos niños llegan solos".

"La labor más bonitas es con los niños que no van a ser futbolistas profesionales, la masa que queda en el olvido. Ese niño que le cuesta relacionarse en el colegio, ahí debemos apuntar", concluyó.