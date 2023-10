Bravo y su ausencia de la selección: El DT tiene la potestad de decidir quiénes están aptos

El experimentado Claudio Bravo volvió a abordar su ausencia de la selección chilena en esta fecha FIFA de octubre, pero evitó dramatizar por la situación y se manifestó respestuoso ante la decisión de Eduardo Berizzo de no convocarlo para los duelos con Perú y Venezuela.

En diálogo con el medio español Onda Cero, el bicampeón de América con la Roja señaló que: "Cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer".

"Hay una persona que es el entrenador y tiene toda la potestad del mundo de decidir quiénes son aptos para competir en una selección. Si uno no está apto o no tiene las capacidades para poder hacerlo, perfectamente que lo haga otro compañero y lo haga de la mejor manera posible porque toca defender a un país y no es nada simple", apuntó.

Hay que recordar que previo al duelo que se disputó con Perú la noche de este jueves en el Monumental, Berizzo aclaró que para el futuro no tiene claridad si considerará en las nóminas a Bravo, manteniendo la incertidumbre de su preferencia por el jugador de Real Betis.