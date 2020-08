Claudio Bravo: Me gustaría tener alguna opción en la política, me gusta ayudar a los demás

El portero nacional Claudio Bravo manifestó que le entusiasma la idea de llegar a la política, un lugar desde donde cree que puee ayudar a las personas. El aún jugador de Manchester City, también habló de su futuro.

"Quiero realizar un máster en gestión deportiva. También, me gustaría tener alguna opción en la política, porque me gusta mucho la parte de poder ayudar a los demás", dijo el histórico capitán de la Roja en conversación con Mujeres con Opinión en Instagram.

"Poder realizar algunas cosas que he visto en Europa para implementar en Chile. El país tiene la capacidad de poder hacer muchas cosas, pero a veces nos quedamos cortos", agregó el guardameta.

En cuanto a su futuro, Bravo expresó que no se ve en Leeds United con Marcelo Bielsa. "Lógicamente, uno siempre tiene un aprendizaje mayor con estos técnicos. Difícil que se dé la posibilidad, conociendo cuál es su trabajo, cuáles son sus desafíos. No me veo firmando en un lugar por cuatro o cinco temporadas. Es muy lejana la posibilidad", indicó.

El meta también se refirió a la opción en Real Betis de Manuel Pellegrini. "Es una institución que tiene una gran historia en España, muchos aficionados, son clubes que a cualquier jugador le llama la atención, imagina lo que significa Betis ahora con un gran técnico como es Manuel", apuntó.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de que las Clasificatorias se jueguen en Europa, algo que no ve con buenos ojos. "Al trasladarlas en Europa pierde mucho la competición, Bolivia no se podrá hacer fuerte en La Paz, Colombia no tendría las temperaturas extremas y en Santiago no se quejarían del frío y que jugamos de noche", cerró.