Claudio Bravo por saludos de cumpleaños: Mis mejores deseos son para el pueblo colocolino

El arquero de la selección chilena Claudio Bravo agradeció los múltiples saludos recibidos en sus redes sociales por su cumpleaños 37, entre ellos, el de Colo Colo, asegurando que sus mejores deseos siempre serán para el pueblo albo.

""TAPÓ BRAVO, TAPÓ BRAVO, TAPÓ BRAVO" Un día como hoy, pero de 1983, nació uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol chileno y que comenzó a forjar su carrera en los pastos del Monumental ¡Feliz cumpleaños Claudio Bravo! Mucho éxito y bendiciones", fue el saludo del cuadro albo.

Al que el jugador de Manchester City respondió: "Muchas gracias por el saludo aún tengo frescos en mi memoria todos los días de entrenamientos y sacrificios en esos pastos. Abrazo grande y mis mejores deseos siempre estarán hacia todo el pueblo colocolino".

Pero este no fue el único saludo que recibió Bravo, pues además de su club Manchester City y la cuenta oficial de las ligas inglesa y española, recibió un saludo de las redes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA.

"Bicampeón de la Copa America, campeón del mundial de clubes y mejor arquero de la Copa Confederaciones 2017. El muro de La Roja ¡Feliz cumpleaños, Claudio Bravo!", fue el mensaje desde la FIFA.

Muchas gracias por el saludo y el reconocimiento 🙌🏻👌🏻👏🏻

See you soon 😉 @fifaworldcup_es @FIFAWorldCup https://t.co/QpQWusJvPk