Claudio Bravo: Si es posible continuar "en un lugar que te llene de expectativas... ¿Por qué no?

Todo parece apuntar que el portero nacional Claudio Bravo está viviendo sus últimos meses como jugador de Real Betis, cuadro español con el cual tiene contrato hasta mediados de año.



El chileno ha visto poca acción en el conjunto verdiblanco durante la actual temporada, situación que se ha acrecentado tras la lesión sufrida en noviembre y por lo mismo, hasta el propio guardameta no tiene claro qué ocurrirá con él.



"No hemos hablado con el club ni con Manuel (Pellegrini) ni nada, porque a mí tampoco se me pasa por la cabeza. Lo único que tengo en mi mente ahora mismo es disfrutar al máximo", le comentó el arquero al canal de YouTube "Kenotrotamundos".



Pese a esta incertidumbre, el formado en Colo Colo dice estar tranquilo y si bien se abrió a la posibilidad de migrar a otro elenco, también dejó en el aire un eventual retiro al término de la campaña.



En ese sentido, el oriundo de Viluco aseguró que "si toca terminar en junio acá y no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol... y no pasa absolutamente nada. Si termina mi trabajo acá y existe la posibilidad de continuar en un lugar que te llene de expectativas... ¿Por qué no? Pero, a día de hoy, no tengo nada claro en ese sentido".



De todas maneras, Bravo subrayó que "a nivel de futuro no tengo nada decidido ni nada pensado más allá", puntualizando que "tengo la tranquilidad del día a día y el disfrutar de cada momento donde me toca estar".