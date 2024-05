Gustavo Quinteros: Estoy muy contento por Jordhy Thompson

El director técnico Gustavo Quinteros, actualmente en Vélez y estratega de Colo Colo, se refirió al presente de Jordhy Thompson en Orenburg de Rusia, futbolista que tuvo en el "Cacique", pero que estuvo marcado en 2023 por sus separaciones del equipo por casos de violencia intrafamiliar.

En diálogo con DSports, Quinteros señaló: "Estoy muy contento por Jordhy Thompson, él me llamó cuando se iba para Rusia. Yo lo hice debutar, traté de ayudarlo cuando tuvo problemas".

De igual forma, tuvo palabras para Damián Pizarro, quien en junio se va a Udinese de Italia: "También le va a ir bien, tiene todo el potencial, pero tiene que pulir cosas y mejorar".

Thompson estuvo dos veces durante el año marginado del plantel "albo" y después sobre el final de la temporada fue excluido definitivamente por un hecho de violencia con su expareja, que lo tuvo en la cárcel por poco más de una semana.

— DSPORTS Chile (@DSportsCL) May 2, 2024

"Me gustaría volver a Colo Colo"

En otra línea, Gustavo Quinteros manifestó su deseo de regresar en el futuro a los "albos", luego de irse a fines de la última temporada.

"Si vuelvo a Chile me gustaría volver a Colo Colo, porque estuve tres años y tres meses, vivimos momentos inolvidables, pero uno no sabe a dónde te va a llevar el fútbol y yo ni le abro ni le cierro la puerta a ningún club, igualmente le tengo mucho cariño a todos los clubes en que he estado, pero hoy no pienso en regresar sino quedarme en Argentina... Nunca olvidaré cuando la gente coreaba mi nombre, es algo que me marcó para siempre", añadió.

También habló de Arturo Vidal: "Hablé con Vidal. El vino cuando estaba lesionado y charlamos en el vestuario. Yo le dije que tenía las puertas abiertas si estaba yo, porque era una gran incorporación. Es un gran profesional, te da confianza, te da tranquilidad, es un jugador de mucha jerarquía que está acostumbrado a jugar partidos internacionales".

"Seguramente está feliz y la gente también, y le va a ir aportando cada vez más (al club). Venía de una lesión y de a poco le va a dar al equipo lo mejor que tiene como futbolista", agregó.

"LE DIJE A ARTURO VIDAL QUE TENÍA LAS PUERTAS ABIERTAS" 🏁



Gustavo Quinteros, hoy en Vélez, analizó la llegada del King a Colo Colo en exclusiva con #DFSHAChile 🎙️



— DSPORTS Chile (@DSportsCL) May 2, 2024

Por otra parte, habló sobre Carlos Palacios: "No tengo dudas que hubiera triunfado en Boca (Juniors). Tiene mucha calidad para jugar al fútbol, es desequilibrante, siempre hace algo distinto a los demás. Ojalá en el futuro".

Quinteros llegó en 2020 a Colo Colo, temporada en la que lo salvó del descenso. De ahí en más, ganó un Campeonato Nacional, dos Copa Chile y una Supercopa, hasta que se fue en 2023.