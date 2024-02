Claudio Bravo sobre Gareca: Su llegada llena de oxígeno a nuestra selección

El portero nacional Claudio Bravo, quien hace poco se recuperó de su lesión en Real Betis, se refirió en una reciente entrevista a la llegada del técnico Ricardo Gareca al banco de La Roja, valorando con muchas expectativas esta nueva etapa.

"Ni hablar de lo que uno sabe de él (Gareca) cómo técnico y como persona. Su llegada llena de oxígeno a nuestra selección a raíz de todo lo que estaba pasando anteriormente en cuanto a resultados. Creo que se necesitaba un cambio", comentó el guardameta a Redgol.

Tras esto, Bravo complementó diciendo que: "Con su llegada da la sensación que, a nivel mental, es importante porque la sumatoria de estas cosas vendrán muy bien. Pero también necesitamos de todas las demás partes, no sólo de lo que traiga o su estampa"

"No estamos bien a nivel en los clubes, si la competencia no sube el nivel, si el periodismo no nos echa una mano y logra entender que es un periodo donde todos necesitamos que el fútbol chileno siga en crecimiento. Hablo de parte dirigencial y de la ANFP, que el funcionamiento sea correcto y potenciemos a los jóvenes o el torneo", agregó.

Finalmente el jugador de Real Betis criticó duramente la venta de entradas: "Difícilmente vamos a clasificar con un estadio a media asta, necesitamos un lleno siempre. Tengo claro el costo de las entradas, creo que son las más caras del planeta y eso tiene que cambiar. Necesitamos a todo el mundo, no sólo un buen entrenador. El cuerpo técnico, el utilero, el hincha, de todo el mundo"