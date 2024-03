¿La “U” o Católica?: El posible destino de Claudio Bravo ante una eventual vuelta al fútbol chileno

En la última edición de su programa "La Hora De King Kong" en Youtube el comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarello lanzó una "bomba" sobre el futuro deportivo de portero nacional Claudio Bravo.

"Sobre Bravo, su regreso a Chile en junio está confirmadísimo. Está confirmadísimo, está buscando club, su intención es volver a Colo Colo, pero en Colo Colo, (Alfredo) Stöwhing habló hace como dos semanas y dijo que no lo veía ahora, que no lo ha pensado y qué sé yo", comenzó diciendo el periodista.

Luego comentó por qué Bravo está lejos de Macul: "yo veo complicado a Bravo y Vidal en el camarín de Colo Colo, eso lo veo muy complicado", argumentó Juan Cristóbal.

Además habló de la opción de llegar a San Carlos de Apoquindo: "Están bien interesados en Universidad Católica y alguien de la U por ahí dijo '¿Por qué no?' Ojo con lo de Bravo que sí o sí vuelve a mitad de año a Chile. Por un montón de temas y él quiere jugar un semestre más al menos" añadió Guarello.

Asimismo puntualizó que: "No dije que Bravo va a venir a la U, dije que alguien de la U como que mostró interés, no quiere decir que Bravo venga a la U, no lo veo", cerró el comentarista.