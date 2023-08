Manuel Pellegrini descartó a Claudio Bravo para el duelo de Betis con Atlético de Madrid

El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, confirmó que el portero chileno Claudio Bravo está descartado para el duelo ante Atlético de Madrid a las 15:30 horas (19:30 GMT), que se llevará a cabo este domingo en el Estadio "Benito Villamarín" de Sevilla.

Pellegrini indicó este sábado en rueda de prensa que el Betis no podrá contar ante los colchoneros con siete jugadores, Bravo, el portugués William Carvalho, el brasileño Luiz Henrique y el francés Nabil Fekir, por lesión, además de Marc Bartra y Héctor Bellerín, aún no inscritos, y Juanmi Jiménez, que está sellando su salida al fútbol saudí, por lo que le hubiera "gustado estar con el plantel más completo".

Cuestionado por las bajas con las que también llega Atlético del argentino Diego Simeone, destacó que el equipo rojiblanco "será un rival muy difícil y quizás es el que tenga el plantel más poderoso este año, tiene siete delanteros y siete defensores", aunque aseguró que e Betis va a "salir a buscarlos desde el primer minuto".

El técnico nacional recalcó sobre los "colchoneros" que esta temporada le ve "un plantel muy fuerte, a la par de Real Madrid y de Barcelona", pues contrató "a otro delantero más, tiene un plantel muy poderoso y un técnico que lleva ya diez años, y eso no es fácil eso", además de que "el sello de Diego (Simeone) está ahí y es un trabajo espectacular".

Preguntado sobre si los de Simeone son un rival directo, matizó que considera "directos a los que pelean por la 'Europa League'", porque para "la 'Champions' hay tres puestos ya ocupados", si bien "no hay que perder nunca la ilusión de intentarlo".

"Si queremos progresar, hay que intentar superar a estos equipos. Pero si luego no se consigue, no se trataría de un fracaso. Hay instituciones más importantes a la nuestra en presupuesto", aseveró Pellegrini, quien no dio importancia a las estadísticas negativas de su equipo frente al Atlético de Madrid, puesto que no es "supersticioso".

Sobre los movimientos del mercado de fichajes, el chileno señaló que ve a su "plantel tranquilo", aunque "ya saben algunos que pueden ser transferibles", criticó el hecho de que, con LaLiga empezada, se mantenga abierto hasta el 31 de agosto, lo que "es muy negativo para todos", y subrayó que "cualquier (jugador) que salga" del Betis "debe ser reemplazado" si quieren ser "un equipo competitivo".

Finalmente comentó la situación de Luis Henrique, quien está lesionado, pero también está siendo investigado por su participación en apuestas: "Son dos temas que no tienen nada que ver. En la noticia que salió ayer no ha sido muy profundizado el tema, así que no le podría dar mayores opiniones, pero en todas esas cosas hay que esperar a una investigación porque una cosa es lo que se dice y otra lo que realmente sucedió, así que son dos hechos que no están ligados para nada el uno con el otro".