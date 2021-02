¿Qué te hicieron Chile? El potente llamado de Claudio Bravo tras muerte de malabarista en Panguipulli

El portero de Real Betis y la selección chilena Claudio Bravo hizo un potente llamado en sus redes sociales tras la muerte de Francisco Martínez, malabarista que recibió un disparo de parte de un Carabinero en Panguipulli.

"¿Qué te hicieron, Chile? Volvamos a querernos. respetarnos. A que no nuestra sociedad NO SIGA creciendo bajo el odio y el resentimiento", escribió el ex Colo Colo.

El fallecimiento del malabarista provocó la furiosa reacción de la ciudadanía, lo que provocó series incidentes, entre ellos el incendio de la municipalidad.

"Necesitamos mucho más de todos. Estamos a tiempo", cerró el ex Colo Colo.