Rodrigo Sepúlveda reveló la decisión final de Claudio Bravo sobre una llegada a Colo Colo

Claudio Bravo es sinónimo de Colo Colo, debido a su formación en el Estadio Monumental, los logros que consiguió con el elenco albo y porque nunca ocultó ser hinchas del club.

Es por esto que, ante la muy posible salida de Brayan Cortés del Cacique, comenzó a sonar el nombre de Bravo para llegar al Monumental, a propósito de una supuesta intención de salir del retiro.

La versión de Rodrigo Sepúlveda sobre el posible arribo de Claudio Bravo a Colo Colo

De hecho, había versiones que indicaban que el excapitán de la Selección Chilena se había comunicado con la dirigencia de Blanco y Negro para ofrecer sus servicios, luego de que el presidente Aníbal Mosa se abriera a la opción de contratarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

No obstante, el periodista Rodrigo Sepúlveda entregó otra información en Radio Romántica sobre las intenciones del oriundo de Viluco.

"Yo les voy a contar la verdad hoy, viernes 22 de noviembre. A Claudio Bravo no le han hecho ninguna oferta formal de Colo Colo. Y a Claudio Bravo no le han ofrecido ir a jugar a ningún club", señaló.

Pero después vino la noticia más dura para los hinchas del Cacique: "A Claudio Bravo hoy, con el retiro ya decidido, no le interesa volver a jugar. Hablan de condiciones y plata sobre la mesa. Yo les voy a decir algo: cuando llegó Claudio Bravo a Chile, hubiera jugado gratis por Colo Colo, y saben qué, nadie lo llamó para jugar por Colo Colo".

"No hay nada formal. Él ya se retiro. Cuando pudieron ofrecerle algo no lo hicieron y el hubiese jugado absolutamente gratis. No hay nada formal con nadie. Esa es la situación de Claudio Bravo", sentenció.

¿Qué otros arqueros pueden llegar a Colo Colo?

La idea de la dirigencia de Blanco y Negro es que sea un golero con pasaporte chileno para no ocupar cupó de extranjero.

Entre las opciones que han sonado están Gabriel Arias y Matías Dituro, ambos nacionalizados chilenos.