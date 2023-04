David Escalante negó agresión al presidente de Cobreloa: "Tiene que probar lo que dijo"

El delantero de Cobreloa David Escalante desmintió al presidente del club, Fernando Ramírez, quien acusó que el atacante lo agredió. Además, lanzó críticas al timonel loíno, a quien calificó como "un niño".

"Lo que ocurrió fue el sábado al mediodía, yo traje a un chico que jugaba en Newell's, Lautaro Izquierdoz, a probarse con el plantel porque jugaba en reserva. El profe Emiliano -Astorga- lo dejó, el problema es que no se le podía hacer contrato porque el club no tenía dinero. Nosotros nos hicimos cargo, con mi familia y con un amigo, para darle una mano; hace dos meses, presentamos los papeles que pidieron en el club para que lo inscribieran en cadetes", relató en conversación con el programa partidario Zona de Gigantes.

"Le dieron el OK, presentamos papeles hace dos meses y nunca lo inscribieron porque no quisieron. Hace dos semanas llegó un chico traído por 'Pepe' Díaz -José Luis Díaz- y en dos semanas le inscribieron los papeles y el sábado pasado ya estaba jugando en cadetes", siguió.

"Por eso, cuando vino el presidente lo encaré, que cómo es el tema, está mal pelado el chancho, porque hace dos meses él está acá, trajimos los papeles y no lo quisieron a inscribir y a otro chico con el que hicieron un negocio, supuestamente con porcentajes con Nueva Chicago, lo inscribieron en dos semanas", aportó.

"Esa fue la conversa, me dijo que no, que esto, que aquello; me reí, le dije que no nací ayer, está claro que apuraron los trámites, él dijo que no ayudó ni nada... se molestó, se fue, yo le dije ven acá, no me dejes hablando solo, fui donde estaba él, ahí se mete Gustavo -Gotti-, y en ningún momento lo agredo, le pego ni le falté el respeto verbalmente", explicó.

"El empezó a decir, porque nos encaramos, en ningún momento le pegué, si le hubiese pegado seguramente iba a tener un ojo hinchado o le iba a salir sangre. Estaba de testigo Gustavo y varios compañeros que estaban ahí, después saltó con que lo agredí, que esto es grave. Hoy tenemos un presidente que no está a la altura de Cobreloa y que es un niño", lanzó.

"Cuando hay un problema deportivo, como perdimos, hoy sale hablando estas declaraciones que no tienen ningún sentido. El me puso una constancia en la Inspección del Trabajo, que lo agredí, pero ahora tiene que probar lo que dice, debe tener pruebas", completó.

Ramírez aseguró, en la misma plataforma, que supuestamente Escalante "me dio un manotazo siendo apartado por su compañero Gustavo Gotti, quien evitó que la agresión fuera mayor".