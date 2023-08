David Escalante: Tuvimos compañeros que estaban perdidos en las apuestas, el vicio hoy es peor

El jugador de Cobreloa David Escalante realizó una profunda crítica respecto al impacto que ha tenido el mundo de las apuestas deportivas en el fútbol chileno, incluso haciendo relación a cómo ha afectado el día a dia de sus colegas de profesión.

En diálogo con DirecTV, el delantero del elenco "loino" hizo hincapié en cómo los juegos de azar tuvieron bastante movimiento dentro del camarín del elenco de Calama en los últimos meses.

"El año pasado teníamos muchos compañeros en Cobreloa que estaban perdidos en el mundo de las apuestas. Tampoco nos pueden culpar a todos porque no hay pruebas, pero Axl Ríos por ejemplo se hizo expulsar a los 20' minutos del primer tiempo en la final del ascenso y este año llega a Copiapó, que fue el equipo que nos ganó esa serie", declaró el goleador.

Así mismo, manifestó que: "Nosotros teníamos compañeros que apostaban hasta las amarillas, los laterales. Están enfermos todo el día apostando y todos los festejaban cuando ganábamos, pero cuando perdíamos todos apuntábamos a ellos".

"Esto me tocó vivirlo en Cobreloa pero creo que es un vicio que llegó para quedarse. Hay compañeros que me han dicho que pasa en todos lados, no solamente acá. Lamentablemente la duda te entra y es una situación muy delicada", remarcó.

Cabe recordar que el presidente del Sifup Gamadiel García habló con Al Aire Libre en Cooperativa esta semana sobre ciertas denuncias por arreglo de algunos partidos en el fútbol chileno.