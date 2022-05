David Escalante y el "gol fantasma": No fue nada desleal para perjudicar a Wanderers

David Escalante, delantero de Cobreloa, entregó su versión sobre el "gol fantasma" cobrado ante Santiago Wanderers y sostuvo que no hubo mala intención de su parte ni una acción desleal, ya que pensó que la pelota entró y recién al ver por televisión se percató que no fue así.

"Viéndola por tele se nota que no entró la pelota. Ahí dentro fue una jugada muy rápida, viene una pelota cruzada y yo pienso, cuando da en el travesaño, que picó dentro y por eso salgo festejando. Fue una jugada tan rápida, que no me dio tiempo", explicó a TNT Sports.

El jugador aseguró que estaba "a tres o cuatro metros de donde pega en el palo, imaginate el juez de línea, que estaba más lejos".

"No fue nada desleal para perjudicar a Wanderers. La verdad, viéndolo por tele es claro que no entró, no hubo mala intención de parte mía y de los jueces tampoco", comentó.

Escalante, no obstante, indicó que en el entretiempo vieron la jugaada y se percataron que no había sido gol.

"Fue un error humano, esto pasa, por ahí con el VAR no hubiese pasado, pero lamentablemente estamos en la B", sostuvo.

Finalmente, argumentó que estos errores son recurrentes en la categoría y ahora son visibles porque los partidos son televisados.

"Imagínate que han pasado tres errores de este tipo, no es primera vez. El otro día no me cobraron un gol válido que yo estaba habilitado, ante Iquique. Y hoy me le 'devolvieron', sin querer queriendo", cerró.