Emiliano Astorga: Es motivante jugar con Colo Colo y es importante partir la llave de local

El entrenador de Cobreloa Emiliano Astorga anticipó lo que será el duelo ante Colo Colo por las semifinales de Copa Chile, remarcando la motivación que les genera medirse a un equipo como los albos y de poder partir la serie en Calama.

En diálogo con Al Aire Libre PM, el estratega señaló que: "Es motivante el hecho de jugar contra Colo Colo, un equipo superior a la categoría nuestra. Hemos trabajado en función de eso, de aprovechar la localía donde nos ha ido bien, pero también con las precauciones que generan este tipo de partidos".

"Colo Colo tiene jugadores de primer nivel y tenemos que estar muy concentrados porque ya vimos lo que le pasó a Cobresal. Es importante para nosotros empezar de local, nos hemos hecho muy fuertes y eso tenemos que mantenerlo, además también tenemos jugadores desequilibrantes de lo que podemos sacar ventaja", añadió.

Por otra parte el experimentado técnico habló sobre el castigo a David Escalante con dos partidos de suspensión para la Primera B de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, esto por los dichos del jugador sobre su excompañero Axl Ríos en aquella final ante Copiapó en la liguilla de la pasada temporada.

"Creo que en esta situación no entiendo por ejemplo por qué le levantaron la sanción a Temuco de jugar con público, en otros casos no ha sido así. El comité de disciplina es el que sabe de esto y tenemos que afrontar eso de la mejor forma porque estamos buscando un ascenso que ha sido esquivo y difícil", expresó.

Igualmente, Astorga mencionó que: "Las cosas se malinterpretan mucho en este tipo de situaciones. Uno no puede culpar a personas que no sé si serán ciertas o no, yo no puedo confirmar lo que dijo David (Escalante), pero quizás lo dijo sin pensar lo que significarían estos dichos. Nosotros somos los perjudicados por esto, pero el hecho de hablar y decir cosas lamentablemente se castiga y no se puede decir nada".