Joven aplastada por una pantalla en estadio de Calama quedó parapléjica: "Me arruinaron la vida"

Dahely Escobar, joven hincha de Cobreloa aplastada por una pantalla gigante en el Estadio Zorros del Desierto en el ascenso de su equipo en octubre de 2023, alzó la voz ante la poca ayuda de la Municipalidad de Calama tras el accidente que la dejó parapléjica.

El municipio habái dispuesto la pantalla led en el recinto para que fanáticos puedan ver el compromiso decisivo que se jugó en Talca, fiesta empañada por la repentina caída del artefacto contra la alería Pacífico. En un primer momento se informó de heridas leves, pero finalmente Escobar quedó imposibilitada de caminar.

"Espero que (en la Municipalidad) se hagan responsables, espero que se haga justicia porque lo que me paso no es para menos. Yo dependo mil por ciento de muchas personas, de mi mamá, de mi pareja, y de todos. La verdad me arruinaron la vida, y necesito que se haga justicia", señaló a Soy Calama.

"Estoy en la etapa de rehabilitación. En este momento estoy como un bebé, tengo que aprender a sentarme,a pararme, aprender muchas cosas de forma independiente, porque no puedo estar sentada sola y el proceso va a ser muy largo", sumó

"Lo que provocaron en mí realmente es muy fue fuerte, y me dejaron desde cero. En realidad, de parte de ellos (municipio) no he recibido ningún tipo de ayuda", denunció, pues fue la administración de la ciudad quien organizó el evento en el estadio.

Si bien Dahely relató que "se hicieron cargo del saldo de la clínica", puntualizó que "eso fue todo, y ellos lo ven como una ayuda. Más allá no ha habido nada, cero pesos. No me han ayudado en mis gastos, en el transporte, las consultas que tenía que hacer particularmente después de salir de la clínica, la comida".

El principal apoyo ha sido la familia de la joven, siendo incluso necesario que su madre, Karina Claure, deje su trabajo para oficiar a tiempo completo como cuidadora de su hija.

"Quiero recalcar mil veces que ayuda del municipio no tengo. Me habían hecho la promesa que me iban a ayudar a remodelar (adaptar) la casa para yo poder llegar. No lo hicieron, esa ayuda no se hizo y ahora estoy en la casa de un conocido porque mi casa no está en óptimas condiciones para yo poder quedarme ahí", dijo Escobar.

Sobre las acciones legales, la afectada indicó que "no sabemos como van. Es la Fiscalía la que tiene que definir los responsables. Nosotros también estamos a la espera de eso, así que mientras no salga el sumario estamos a la deriva de quienes tienen que hacerse responsable de todo esto".