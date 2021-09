Nicolás Maturana: Creo que los insultos en nuestra contra son hasta merecidos

El volante de Cobreloa Nicolás Maturana se mostró muy afectado tras el nuevo traspié del equipo naranja, que sigue en caída libre en Primera B y está en la zona que arriesga un descenso a Segunda División.

"No queda más que pedirle disculpas a la gente por el mal momento del equipo. No estamos jugando mal, creo que estamos haciendo un juego no perfecto, pero correcto, atacando y jugando bien. No sé qué más decir", sostuvo en declaraciones a TNT Sports luego de la caída ante Coquimbo Unido que los estancó con 17 puntos en el puesto 15.

En ese sentido, recordó que el club perdió puntos por un lío administrativo -alineación indebida- ante San Marcos de Arica y señaló que "es triste que se den esas situaciones con una institución tan grande como Cobreloa. Me gustaría que alguien saliera a hablar del tema como nosotros damos la cara, o como yo siempre doy la cara, para que expliquen eso a la gente porque se termina atacando al jugador".

"Nosotros tampoco hemos respondido en cancha, así que son válidas las críticas, hay que tratar de escuchar las críticas de la gente e intentar mejorar, no sé qué más decir, tengo una pena tremenda, no quiero llorar porque después dicen que soy maricón", agregó.

"No sé qué decirle al hincha, nos han apoyado incondicionalmente y los garabatos son hasta merecidos, porque no hemos ganado, pero decirle al hincha que ojalá vaya al estadio en diez días más, nos apoye, estén ahí para alentarnos y salir de este momento", completó Maturana.

El cuadro naranja es 15° en la B con 17 puntos, apenas uno por sobre el colista, San Luis de Quillota, y su próximo desafío es ante Unión San Felipe, el 16 de septiembre.