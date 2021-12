Nicolás Maturana se fue de Cobreloa en medio de polémica con la dirigencia: "No hay vuelta atrás"

El delantero nacional Nicolás Maturana se fue con polémica de Cobreloa, ya que la dirigencia aseguró que el futbolista fue el responsable del término de su vínculo con la escuadra del Zorros del Desierto.

Maturana había renovado en noviembre pasado por dos temporadas con la escuadra "loína", pero durante las últimas horas dejó el club, lo que según explicó el director deportivo Oscar Wirth, se debió a un deseo del jugador.

"Hablamos días atrás y él nos dio a entender que no quería seguir en la institución. Producto de ello, conversamos con el técnico y buscamos la resolución futbolística para lo que él requiere. Después de pasado un tiempo prudente, él (Maturana) había hecho una reparación respecto a lo que dijo y no quería irse. Nosotros llegamos a esta institución para poder seriedad y eso estamos haciendo. Todo lo otro nos parece una chacota", dijo Wirth En La Línea Deportes.

"Nosotros no vamos a perder el tiempo en buscarle una solución. Si él tiene otra institución donde quiera jugar, se le abrirán las puertas para que lo haga sin problema. No hay vuelta atrás", cerró el dirigente y ex portero.

Por otra parte, Maturana expresó que "siempre intentan dejar mal al jugador. Lo primero que se le planteó al club fue renovar un año más bajándome el sueldo. Nunca de mi parte quise salir del club".

"Incluso le dije al presidente (Fernando Ramírez) que quería retirarme en el club, por eso quería un año más, en la única reunión que tuvimos. Jamás se dijo que quería irme del club, por algo renové por dos años teniendo también otras opciones. Sólo espero que me lo digan en mi cara y no a otras personas. A mi no me llaman y no lo que dicen ellos", sentenció.