Roberto Gutiérrez se fracturó y será baja en decisiva recta final de la temporada para Cobreloa

Roberto Gutiérrez se perderá la recta final del Campeonato de Ascenso, torneo que tiene a los "loínos" en plena lucha por subir a Primera División debido a una fractura en la secta vértebra cervical, algo que confirmó el propio jugador en sus redes sociales.

"Triste porque no era como uno quisiera terminar la temporada, lastimosamente se confirma una fractura en la C6, quiero agradecer a todos los que me han escrito y han estado pendiente de mi estado de salud. Pero ya mentalizado en apoyar desde afuera a mis compañeros con más ganas en el último pasito que nos queda", apuntó el jugador en redes sociales.

El ex Universidad Católica quiso "agradecer a todos los hinchas de Cobreloa por tanto cariño durante todo este periodo y decirle que me entregue al 100 por ciento en todo momento ejemplo incluso jugando 25 minutos fracturado después del golpe".

Respecto a la opción de ponerle fin a su carrera deportiva, fue claro. "La idea del retiro ya no existe en mi cabeza y en estos meses me recuperaré al 100 por ciento para en enero estar listo para una nueva batalla. Gracias de corazón a mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes del club, ex compañeros, mi señora, hija ,mi familia, amigos que me han escrito desde que salí lesionado y durante estos días", indicó.

Finalmente, Gutiérrez escribió que "a veces en vez de pensar en lo difícil y duro que es el camino, piensa en lo increíble que será tu historia con todo lo que has superado y sigues firme".