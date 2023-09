Gustavo Huerta anticipó la visita a Colo Colo: No dependemos exclusivamente de este partido

El director técnico de Cobresal, Gustavo Huerta, expresó en la previa del duelo ante Colo Colo que es un encuentro que se toma con calma, ya que sus aspiraciones al título no dependen solamente de los próximos 90 minutos.

"Ellos están acostumbrados a jugar este tipo de partidos, nosotros no dependemos exclusivamente de lo que pase ahí, quedan muchos puntos en disputa todavía, así que lo tomamos con la responsabilidad de siempre, con la idea de ir a buscar los tres puntos y adecuarnos a las circunstancias del partido. No creo que tengamos una presión extra", declaró en los canales oficiales de su club.

Además, aseguró que la previa fue "como todos los partidos, preparándonos en función de las fortalezas del rival, de tratar de disminuirlas, de fortalecernos nosotros y en ese sentido nuestro trabajo no ha cambiado. Esperamos prevalecer. Estamos con mucho respeto al rival, pero también confiando en lo que hacemos".

"Como siempre hemos tenido una buena respuesta de los jugadores, no tenemos lesionados prácticamente, tampoco castigados", cerró.

📍 Antes de viajar a Santiago . ✈️Nuestro profe, habló en al antesala del partido frente a Colo-Colo por el #CampeonatoBetsson.#LegiónMinera ⚒️🇮🇪 pic.twitter.com/wiqXlv6s30 — Club de Deportes Cobresal (@ClubDepCobresal) September 22, 2023

Por otra parte, el portero Leandro Requena señaló a Las Ultimas Noticias: "He tenido la fortuna de que me ha ido bien con Colo Colo la mayoría de las veces. Me pone contento disfrutar otra vez este tipo de partidos, que son muy lindos. Ojalá que el equipo pueda hacer un buen papel y nos podamos traer un resultado positivo para nosotros".

El importante compromiso será este sábado a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio Monumental.