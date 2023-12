Gustavo Huerta: Nos vimos perjudicados, pero no me gusta echarle la culpa al árbitro

El director técnico de Cobresal, Gustavo Huerta, lamentó la derrota por 1-0 ante Unión Española en el Estadio Santa Laura, que le impidió a su equipo ser campeón, cuestionando la decisión del árbitro Felipe González en el gol que les anularon por posición de adelanto, aunque evitó usarlo como excusa para la derrota.

Tras el compromiso señaló: "Lo desconozco (qué cobró), se supone que el VAR por algo está, nos sentimos muchas veces favorecidos por alguna situación especial, hoy nos vimos perjudicados. Pero me carga echarle la culpa al árbitro por una determinación que tomen ellos, porque a veces son a favor y otras veces en contra. En general no hicimos un buen partido para quejarnos por algo puntual".

[VIDEO] El gol anulado a Cecilio Waterman que amargó a Cobresal ante Unión Española #CooperativaContigo https://t.co/zpHr5M3pI4 pic.twitter.com/gWMVEr61Am — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) December 8, 2023

Además, aseguró que el equipo debe potenciarse para la siguiente temporada: "Sin duda y eso debe tenerlo claro el club, lo que digo es que este plantel y cuerpo técnico le ha generado 3.400.000 dólares, que algo deberá destinarse a robustecer el plantel, porque todos sabemos cómo les ha ido a nuestros equipos en la Copa Libertadores y no queremos ir a pasarla mal. Yo creo que ese debe ser el pensamiento, independiente que esté yo o no".

"Me imagino porque eso no se ha conversado, quizás me estoy adelantando porque no sé si voy a seguir, pero el club deberá determinar qué hace con el plantel del próximo año", añadió.

Finalmente, habló del nivel del torneo: "Muchas veces se dice que el Campeonato es malo, que es el peor de la historia, y claro nosotros tenemos acceso a ver el fútbol inglés, el mejor del mundo, y si la comparación va por ahí hay que aceptar las críticas, pero es difícil porque el fútbol chileno nunca ha estado a esa altura, independiente de la época dorada y la gran generación de jugadores que nos dio alegrías, pero la realidad de nuestro fútbol no es esa".