Huerta y la falta de fichajes en Cobresal: Les dije a los dirigentes y parece que no entienden

Gustavo Huerta, entrenador de Cobresal, se refirió al complejo mercado de pases que no ha visto incorporaciones de cara al 2024 y la Copa Libertadores 2024, donde los "mineros" jugarán fase de grupos.

"Estoy pesimista respecto a lo que nos pasa todos los años: El tema de la contratación de jugadores. Casi todos los años, y sobre todo el último, tuvimos buenas campañas, hay jugadores que andan bien pero buscan otras opciones. Siempre nos arreglamos, pero este año ha sido muy difícil", dijo a Las Últimas Noticias.

"Les dije a los dirigentes que vamos a representar el fútbol chileno en Sudamérica y parece que no entienden el tema. No se van a salir del presupuesto. Están pensando en un ahorro y no en lo que significa que Cobresal vaya a representar a Chile en una Copa Libertadores, añadió.

"Ha sido difícil por la postura del club. Nosotros siempre estamos buscando alternativas que dejan los otros clubes, buenos jugadores que por ahí no han tenido buenas campañas", sumó.

"El club tiene su presupuesto y nosotros somos los encargados de sacarles rendimiento. Ahora los hombres que he dado pensando en los desafíos que tenemos, ninguno se ha dado", continuó el estratega.

Por ahora, el elenco nortino solo ha sabido de partidas, como las de Alejandro Camargo o Cecilio Waterman, junto a las renovaciones de César Munder, Nelson Sepúlveda, Leandro Requena, Francisco Alarcón y Leonardo Valencia.