Acusan a Aníbal Mosa de excesivo protagonismo en Colo Colo: “Solo juega para Mosa Fútbol Club”

El problema entre el plantel de Colo Colo y el presidente de Blanco y negro, Aníbal Mosa, por el pago de premios 2024 ya dejó de ser sólo eso.

Las diferencias entre jugadores y dirigentes fueron el origen para una crisis más grande en dónde todos apuntan a Mosa como responsable de distintas situaciones que hoy tienen a Colo Colo sin refuerzos, al cuerpo técnico molesto y quebrado en la interna, todo justo en la semana de lanzamiento de las actividades por el centenario del club.

Alfredo Stöhwing le da con todo a Mosa

El ex presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, no tuvo problemas para hablar de la gestión de Aníbal Mosa, especialmente sobre sus decisiones en el último mes.

Stöhwing, en conversación con el diario La Tercera, se cuadró con quienes acusan a Mosa de excesivo protagonismo: “Aníbal solo juega para Mosa Fútbol Club en el sentido de que hace todo personalmente y se están sufriendo las consecuencias ahora con ese personalismo”.

Además, el ex presidente de Blanco y Negro aseguro que Daniel Morón, Gerente Deportivo, fue desplazado por Aníbal Mosa en todas las negociaciones con los posibles refuerzos, algo que tiene molesto al directorio.

“Hay bastante atraso y creo que es precisamente producto de que el presidente se ha involucrado personalmente y casi exclusivamente en los refuerzos (...) El directorio cuenta con muy poca información. Si bien hemos analizado listas de jugadores, no sabemos de ninguna negociación”, indicó Stöhwing a La Tercera.

“Si vemos las declaraciones e informaciones, prácticamente ninguna ha venido de la Gerencia Deportiva en este periodo de contrataciones, cuando Daniel Morón debería ser el vocero. Eso habla de un protagonismo que empieza a atrasar las cosas, y está todo dado porque tenemos muchos más recursos financieros”, agregó.

Jorge Almirón está molesto por la guerra en Colo Colo

La tensión generada por los roces en el directorio, la falta de refuerzos, los premios 2024 y que los capitanes no estuvieran en la primera actividad del centenario del club tienen al cuerpo técnico de Jorge Almirón muy incómodo y molesto.

En medio de la crisis, Almirón decidió darles 9 días de libres a los jugadores sin una explicación razonable.

“Me pareció muy delicado (aplazar la pretemporada), esas fechas se vieron hace bastante tiempo, estaba todo organizado. A mí no me cabe duda de que esto se gatilló por la dificultad actual entre los jugadores y Aníbal y por lo tanto es un mal comienzo de pretemporada, el cuerpo técnico no debe estar cómodo. Es un muy mal síntoma, empezando un periodo tan importante. Me preocupa mucho”, dijo Alfredo Stöhwing.