Acusan al Directorio del CSD Colo Colo de faltar a su palabra y demorar proceso eleccionario del club

Se acercan las fechas de fin de año y en el Club Social y Deportivo Colo Colo el ambiente está lejos de tener paz, armonía y felicidad, sentimientos que deberían predominar por esos días.

Esto porque tras la Asamblea Extraordinaria de socias y socios desarrollada el pasado domingo 15 de diciembre, el actual directorio de la institución se comprometió a realizar gestiones ante la Municipalidad de Macul para dar curso al proceso eleccionario que vivirá el club en los próximos meses y así definir quien guiará los destinos del club que fundió David Arellano hasta diciembre de 2028.

El CSD Colo Colo tendrá elecciones de directorio anticipadas 😮

👉 https://t.co/o3GmP4hf30



📸: @CSDColoColo pic.twitter.com/2AHnKFYJhT — Al Aire Libre (@alairelibrecl) November 17, 2024

En concreto, la dirigencia acordó públicamente presentar el pasado lunes 16 el acta de la reunión ante la Municipalidad de Macul para así dar curso a los nuevos sufragios, pero hasta la fecha eso no ha ocurrido, situación que tiene inquietos a las colocolinas y colocolinos, los que están molestos ante la pésima administración que ha tenido el club desde 2022 en adelante y que gatilló con la destitución del expresidente Matías Camacho por abandono de deberes, entre otras acusaciones.

Es más, socios que debían firmar el acta como testigos de la reunión tampoco han sido contactados para llevar a cabo dicha acción.

Preocupación de las socias y socios por la pésima gestión del CSD Colo Colo

La agupación Colo Colo Primero, a través de sus redes sociales, dio a conocer su postura ante la situación que atraviesa el club. El colectivo expresó su malestar ante la poca proactividad de quienes encabezan el CSD Colo Colo.

“Como colectivo Colo-Colo Primero, el jueves 19 enviamos un correo electrónico al Directorio Nacional preguntando por este proceso. Es necesario tener una respuesta que ayude a todo el pueblo Colocolino a estar informado de los temas relevantes e institucionales de nuestro Club”, dice el comunicado.

Consultados por Al Aire Libre sobre si tuvieron respuesta al correo enviado, la respuesta hasta el cierre de esta nota fue negativa.

👥 En la Asamblea Extraordinaria, realizada el pasado domingo, el Directorio se comprometió a ingresar el lunes el acta final con la modificación de estatutos que diera curso a un nuevo proceso eleccionario. pic.twitter.com/9vNKCv5tuR — Colo-Colo Primero (@colocoloprimero) December 20, 2024

La voz de alerta de los expresidentes del Club

Edmundo Valladares, ex mandamás de la institución y uno de los líderes de la agrupación Colo Colo Primero, encuentra insólito que no existan respuestas de parte de los encargados del club a los requerimientos de las socias y socios.

"A casi 10 días de la Asamblea Extraordinaria, aún no existen novedades respecto a la promesa formal hecha por parte del Directorio del Club, ante las socias y socios. Es lamentable porque se siguen quebrando las pocas confianzas que quedaban respecto a esta gestión y el malestar generalizado sigue creciendo", comentó el extimonel.

"Si bien es cierto, era muy improbable que el depósito del acta con la modificación estatutaria en la Municipalidad de Macul se concretara el lunes 16 de diciembre, dados los trámites notariales previos, ya transcurridos casi 10 días, creo es lo mínimo el que se pueda entregar un status público a la base societaria del CSD Colo-Colo", agregó.

El periodista espera que el directorio del CSD Colo Colo sea capaz de llevar a cabo el proceso eleccionario pactado para la primera semana de marzo como manera de empezar a colocar punto final a esta crisis por la que atravieza la institución civil más grande del país.

"Siempre pienso desde la buena fe, y por lo mismo me preocupa sobremanera que al parecer se desconoce sobre los plazos para llevar a cabo esta gestión. La Asamblea es el órgano rector y soberano máximo del Club, y el compromiso suscrito fue llevar a cabo elecciones la primera semana de marzo, lo que previamente debe considerar inscripción de listas y tiempo para campaña y exposición de proyectos. Necesitamos una salida definitiva a esta crisis, que nos ayude a recuperar las confianzas, y este ostracismo de nuestra dirigencia es decepcionante y no ayuda nada", puntualizó.

¿Y cuándo el directorio del @CSDColoColo piensa contarles a sus socios y socias lo que tienen planeado para el Centenario? pic.twitter.com/P7jbUr1wvm — Magdalena López (@magdalopezc) December 18, 2024

En tanto, Fernando Monsalve, expresidente del Club entre 2014 y 2018, encuentra muy grave que el directorio del club no sea capaz de cumplir acuerdos alcanzados publicamente en la Asamblea de socios.

“En caso de que, efectivamente, hasta el día de hoy no cumplir con el compromiso ante la Asamblea que es el órgano soberano del club en cuanto a iniciar los trámites de inscripción del artículo transitorio que permite la realización de elecciones la primera semana de marzo, tiene una gravedad extrema no solo en no cumplir la palabra, sino que es el incumplimento ante un compromiso formal ante el órgano rector del Club”, sostuvo.

“Esto refleja derechamente el desconocimiento o falta de profesionalismo que se ha tenido al comprometerse a algo realmente que ni siquiera sabían que podían ejecutar”, agregó.

El abogado espera que los pasos protocolares puedan realizarse a la brevedad ya que el Club necesita una nueva directiva que pueda enmendar dos años perdidos administrativamente y encauzar el rumbo perdido a nivel institucional.

“Es fundamental que en marzo se realicen elecciones, que en febrero se pueda realizar la inscripción de candidaturas y existan debates de ideas en cuanto a qué es lo que necesita el Club para ser lo que corresponde, un ente fuerte que pueda plantear y exigir la defensa de los socios, socias e hinchas en Blanco y Negro y en el Club seguir engrandeciéndolo, como siempre debió ser”, puntualizó.