Agente de Javier Parraguez: Tiene ganas de jugársela en Colo Colo si no traen otro "9"

Uno de los nombres que no tiene un futuro asegurado en Colo Colo es el de Javier Parraguez, por el que además han llegado ofertas para partir de Macul. Sin embargo, el representante del jugador analizó la posibilidad de que este pueda mantenerse en el club tras este mercado de pases.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, José Luis Carreño explicó la situación que estudian respecto al presente del delantero. "Todo jugador cuando no ve minutos se complica. El está inquieto, pero se lleva bien con el cuerpo técnico y la directiva. Tiene deseos de jugar, y por eso estamos expectantes a la decisión de Colo Colo en su búsqueda de otro centrodelantero, porque si no van por un nombre en ese puesto, la alternativa de Javier es real".

"Si no traen otro 9 él puede hacerlo en el equipo, porque solo estarían Iván Morales y Luciano Arriagada como opciones, y la idea es que Javier juegue", remarcó.

Sobre las ofertas que han llegado por el "Búfalo", Carreño comentó que: "La verdad es que me han llamado entre cinco a seis clubes, uno de esos ha sido público y es Santiago Wanderers. Incluso llamaron al jugador y se conversó, pero aún no se llega a un acuerdo económico y por ende no hay nada. El tiene contrato vigente con Colo Colo, por un año y medio más".

"Con la caída del delantero que iba a llegar a Colo Colo (Marcelo Moreno Martins) nosotros quedamos a la espera de lo que diga el club. La evaluación que teníamos nosotros era que se dificultaba que pudiese jugar, pero con este escenario cambian nuestros planes y no sabemos aún qué camino tomar", apuntó.