¿Amigos? Gonzalo Jara dio detalles de la relación entre la 'Generación Dorada'

El destacado exdefensa nacional Gonzalo Jara dio detalles de la relación personal entre los jugadores bicampeones de América con la selección chilena, comentando si había un vínculo más allá de la cancha y el camarín.

En el programa 'Generación Dorada' de Canal 13, que se emitirá este domingo, Jara señaló:"Hay peleas, no a combos, llamemoslas discusiones fuertes entre nosotros. Y hay mucha gente que nos dice: 'Usted es amigo de Alexis,(Mauricio) Isla o cualquiera', y yo le digo: 'No somos amigos'. 'Pero, ¿cómo no son amigos?' (dice la gente), no somos amigos, porque no somos todos amigos. Si bien es cierto que convivimos muchos años, nos conocemos todos muy bien, pero hay jugadores con los que uno comparte más, es como en cualquier trabajo. No es que los 23 jugadores éramos amigos, para nada".

La discusión con Alexis en el duelo ante Panamá en la Copa América Centenario

Además, recordó un episodio áspero con Alexis Sánchez, el que se produjo en el duelo ante Panamá (4-2) en la Copa América Centenario, que se apreció con total claridad en la transmisión televisiva.

"Lo que me haya dicho Alexis no importa, el contexto era porque no le tocaba la pelota. Alexis siempre descendía a buscar la pelota y nosotros no se la tocábamos, yo no se la daba y se enojaba. Pero él sabía que no tenía que bajar porque él era importante para nosotros 10 metros fuera del área creando y generando cosas".

"Nosotros teníamos adelante a Marcelo (Díaz), Arturo (Vidal) y Charles (Aránguiz), que era quienes debían hacerle llegar la pelota. Que él (Alexis) descendiera no provocaba nada para nosotros, él debía ocupar un espacio y una posición que era la asignada en el campo de juego", cerró.