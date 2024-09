Alan Saldivia y la apuesta que tendrá que pagar en caso de que Colo Colo elimine a River en Copa Libertadores

Tras el 1-1 que terminó el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Colo Colo y River Plate, las miradas están puestas en lo que será el choque de revancha que se disputará este martes 24 en el Estadio Mas Monumental de Buenos Aires.

El choque definirá qué equipo accederá a las semifinales del certamen continental y son varios los que ya empiezan a vivir a mil este partido, ya sea del lado de los jugadores como de hinchas de ambos equipos.

Uno de los jugadores que ya palpita el partido que se jugará en Buenos Aires es el defensor colocolino Alan Saldivia, quien durante una transmisión en su cuenta de Kick, dio a conocer una osada apuesta en caso de que el Cacique elimine al cuadro argentino y se meta dentro de la ronda de los cuatro mejores de América.

“Si pasamos a la semifinal me hago el corte del King de una. Si le ganamos a River ahora ya me corto así como el King, de una, a lo matón”, dijo el central charrúa.

“Lo cumplo de una. Es más, el King me hace el corte”, puntualizó.

Ahora solo queda esperar el resultado final del choque que se jugará en Buenos Aires para ver que hará con su cabellera el joven defensor colocolino, el que al igual que muchos hinchas albos, también tienen alguna apuesta por ahí que cumplir.

Alan Saldivia en stream:



"Pasamos a semis y me hago el corte del King de una".



"Le ganamos a River ahora ya me corto así como el King".



"Es más, el King me hace el corte". pic.twitter.com/cTFYEr7WII