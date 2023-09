Alfredo Stöhwing encaró opciones de Arturo Vidal y Fabián Orellana de arribar a Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing se hizo cargo de las palabras del exseleccionado nacional Fabián Orellana, quien dijo que llegaría gratis a Colo Colo, y también se refirió a una eventual chance de fichar a Arturo Vidal para la próxima temporada.

Sobre Orellana, comentó que "lo escuché, me encanta en general que a los jugadores les guste venir a Colo Colo, mucho mejor si es gratis; es bien recibido, pero no hemos conversado nada en específico sobre Orellana".

"Lo he dicho en otras oportunidades, que llegue un jugador a Colo Colo corresponde a un análisis con el cuerpo técnico y la gerencia deportiva, es más profundo que alguien venga a probar suerte y esto no es por menospreciar a Orellana, que es un gran jugador chileno", comentó.

En lo relacionado con Vidal, explicó que "lamento la lesión de Arturo, ojalá se recupere lo antes posible, es un gran colocolino y uno de los jugadores más importantes en la historia de Chile, pero no hay ningún tema relacionado con su incorporación al club en este momento".

"Sin duda que Arturo Vidal hace pensar a uno sobre lo gratificante que sería tenerlo en Colo Colo, pero un club serio debe ver muchas variables, tenemos un camarín amoldado, que se entienda bien, que el cuerpo técnico quiera a los jugadores, que la gerencia deportiva sienta que van a aportar, son muchas variables para tener éxito", siguió.

En ese sentido, aclaró que "los jugadores como Arturo Vidal y los que son ídolos del club por supuesto que tienen una consideración distinta, uno se preocupa más, tienen una evaluación positiva de base, por supuesto que uno tiende a verlos favorables, pero el tema no está sobre la mesa".

También dedicó palabras a la opción de mantener a Gustavo Quinteros en el equipo una vez concluida la temporada, lo que no estará completamente supeditado al resultado en el Campeonato Nacional o en Copa Chile.

"El futuro de Colo Colo trasciende los objetivos, por supuesto nos encantaría obtener el bicampeonato y ganar la Copa Chile, aunque no fue un buen resultado en el último partido y se nos puso muy difícil la tarea, así que bueno, falta todavía, aún hay esperanzas y seguiremos batallando por lograr eso, a final de año serán las evaluaciones que corresponden", declaró.

"Hay que desarrollar proyectos en el largo plazo, los resultados a veces también son considerados, pero no solo se toma en cuenta eso, sino que como se está desarrollando el trabajo, la forma de juego, las relaciones, y este cuerpo técnico le ha aportado mucho al club", apuntó.

En ese escenario, aclaró que "en general, estoy por la continuidad de los procesos mientras funcionen bien, a pesar de alguna no obtención de resultados positivos, así que lo veo más bien a largo plazo, en este momento no me estoy pasando ninguna película especial de interrumpir algún tipo de proyecto, habrá que evaluarlo y por supuesto también depende de él".

Para finalizar habló acerca de las casas de apuestas, pues Colo COlo tiene a una como uno de sus principales auspiciadores: "Estamos muy tranquilos, en muchas partes del mundo, incluso las principales ligas de Europa y Sudamérica, las casas de apuesta aportan y son sponsors de los clubes, el financiamiento de los clubes es muy difícil, preferiría que la voluntad y los empeños estuvieran por facilitar y buscar nuevas formas de apoyar el fútbol en vez de dificultarlo, estamos evaluando la situación, tranquilos, y agradecemos ese apoyo financiero que es muy importante para Colo Colo".