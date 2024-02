Amor: Ojalá Carlos Palacios se quede, es un jugador importantísimo

El defensor de Colo Colo Emiliano Amor afirmó que en el plantel "popular" esperan que el jugador Carlos Palacios se quede para la temporada 2024 ante el fuerte interés que existe por sus servicios en Boca Juniors.

"Los que deciden sobre eso son -Daniel- Morón, los dirigentes y el cuerpo técnico. Después, ojalá lo de Carlos se solucione rápido y se quede con nosotros, porque es un jugador importantísimo. Ya se lo hicimos entender, le fuimos hablando todos los días uno y otro", declaró este miércoles.

"Es una situación buena para él, que un club tan grande como Colo Colo lo quiere y un club tan grande como Boca lo quiere, lo llama Román, también habla con Arturo Vidal. Entonces, está en una situación privilegiada y tiene que decidirse por dos clubes grandes", indicó.

En ese sentido, aportó que al futbolista "lo veo comprometido con nosotros y en los entrenamientos siempre deja todo, por ese lado estamos tranquilos porque sabemos que está pensando en el fin de semana".

Amor también se refirió a un eventual fichaje de Lucas Cepeda: "Ojalá venga de la mejor manera. Cualquier refuerzo que llegue será recibido como a todos. Se integrarán con energía y ganas".

El argentino comentó la opción de jugar en la Supercopa el próximo domingo, ante Huachipato, aunque explicó que "la dupla de centrales la va a elegir Jorge -Almirón-, noostros estamos comprometidos en lo que el técnico quiere".

"Somos cuatro, cinco o seis centrales compitiendo de buena manera y los etrenamientos son intensos. Estamos preparando de muy buena forma, con Everton me sentí muy bien y fue una alegría para mí y mis copañeros me felicitaron por todo lo que pasé el año pasado. Si me toca, buenísimo, si no, seguiré empujando como el año pasado", valoró.

Para finalizar dejó palabras al aviso de paro de parte del Sifup: "En el plantel se habló, se tomaron decisiones. Seguramente saben cómo votó cada capitán, respetando las decisiones y opiniones de cada plantel, entonces ya saben lo que pasó. Como extranjero no podría opinar mucho porque no me afecta, pero sí entiendo mucho lo que son los chicos chilenos, mis compañeros más grandes chilenos también, y es una decisión que si toman muchos jugadores por algo será y tiene que haber un consenso".