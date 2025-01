Anheló llegar a Colo Colo este mercado y lamentó que no se concretara: "Hice todo lo posible"

Colo Colo se ha movido bastante en este mercado de pases, con contrataciones de renombre, pero también hubo jugadores que no pudieron llegar al cuadro albo, como es el caso de Claudio Baeza quien estuvo en varias ocasiones en las carpetas del Cacique pero finalmente no se dio su arribo y si el de Víctor Felipe Méndez.

Su fallido fichaje provocó una reacción del formado en Macul, que utilizó sus redes sociales para demostrar su frustración por no llegar, aunque luego de quedar como jugador libre y no llegar al Cacique, tiene todo asegurado para llegar al campeón argentino, Vélez Sarsfield.

Este jueves fue la primera vez que Baeza se refirió a su no vuelta al club en donde entregó declaraciones hablando de cómo vivió ese tiempo de incertidumbre y lo que significó para él no vestir la camiseta alba en una segunda ocasión.

El gran y principal motivo que impide el retorno de Claudio Baeza a Colo Colo



Claudio Baeza y su fallida llegada al Cacique: "rechacé algunas ofertas de México para poder ir a Chile, y no se dio"

En conversación con ADN Deportes, el volante chileno habló por primera vez sobre su no llegada a Colo Colo "fueron casi dos meses de conversaciones, en ese tiempo no lo pasé bien". A eso añadió que durante ese tiempo en conversaciones "rechacé algunas ofertas de México para poder ir a Chile, y no se dio".

Baeza también se refirió a la ilusión que tenía de volver a Colo Colo y cómo se sintió luego de que no se pudiera concretar su retorno "hice todo lo posible para poder estar en el centenario del club, tenía una tremenda ilusión. Estoy triste porque no se pudo, pero tampoco me voy a echar a morir".

Pero a su vez estableció su postura frente a una nueva posibilidad de ser llamado para vestir la camiseta del Cacique "jamás le voy a cerrar las puertas a Colo Colo" además reafirmó su cariño por la institución "me dieron las herramientas para desarrollarme como futbolista y también como persona, así que siempre estaré agradecido".