Aníbal Mosa comparó a Colo Colo con Real Madrid y River Plate

Luego del trunfo ante Junior de Barranquilla, los ánimos de Colo Colo andan por las nubes, confirmando el buen momento que atraviesan en todo sentido.

Es por eso que el vuelo de Copa Libertadores, en su duelo de ida de octavos tuvo aforo completo y desde la dirigencia alba ya piensan en grande, en relación a la remodelación del Estadio Monumental.

Aníbal Mosa confirmó que Colo Colo tendrá un nuevo Estadio Monumental

El presidente del directorio de Blanco y Negro, Aníbal Mosa dio detalles del proyecto que pretenden comenzar en abril de 2025, justo cuando se cumpla el Centenario del club chileno.

"Vamos a tener un estadio Monumental nuevo. Hay conversaciones adelantadas, hay de cierta manera, tantos que hemos ido haciendo. Entonces, si es posible porque hay experiencia de eso. Cuando estemos trabajando en Cordillera, vamos a cerrarlo y no vamos a tener los 40 mil de aforo. A lo mejor, vamos a tener que jugar con 30 mil o con 20 mil", expuso en diálogo con Dale Albo.

Sobre la misma línea, enfatizó la experiencia de los hinchas, que busca ser mejorada en todo aspecto.

"Hay una experiencia y un trasfondo de cierta manera que tu puedes, a través de las constructoras que existen hoy en día que se dedican a este tema y zonificando la construcción por zonas". Yo creo que el desde, no puede ser menor de lo que tenemos hoy día, tenemos que partir por esa base. Nosotros hemos logrado metros 40 y 42 mil al estadio", añadió.

Mosa comparó a Colo Colo con el estándar comercial de River Plate y Real Madrid

Y para culminar su intervención relacionada al standard que busca tener el Estadio Monumental, Mosa comparó a Colo Colo con dos clubes grandes a nivel mundial.

"Si tú me preguntas a mí, como Anibal Mosa, como hincha, no como presidente, yo te diría que a mi me gustaría un estadio más grande posible porque Colo Colo llena y ojalá 60 mil o 65 mil personas. Eso lo va a decidir el estudio que encargamos Nosotros estamos planeando que crezca en cantidad de asientos, pero también nosotros que generamos una cierta cantidad de palcos importantes, necesitamos generar temas de comercio como restaurantes que tiene River Plate o Real Madrid".