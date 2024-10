Aníbal Mosa tiene una opinión bien clara sobre la acusación de la U contra Colo Colo

El cierre del torneo, a falta de dos fechas, se tornó apasionante y de difícil pronóstico entre Colo Colo y la U, dado que los Albos aventajan por dos unidades a los Azules, y a esta disputa en el terreno de juego se agregó la denuncia sobre el elenco Popular por un eventual desacato de su entrenador Jorge Almirón en el partido frente a Huachipato, cuando estaba suspendido, y que podría incluso acarrear una resta de puntos al Cacique.

El presidente de Blanco y Negro, Sociedad Anónima que concesiona a Colo Colo, Aníbal Mosa, tiene una particular visión sobre estos hechos y también de cómo debieran resolverse.

Aníbal Mosa y la denuncia del a U sobre Colo Colo

El principal accionista de Blanco y Negro en conversación con Radio ADN le restó relevancia a la acusación que pesa sobre el Cacique, porque para él, sólo existe una forma de obtener la victoria: “No, no estamos preocupados para nada, creemos que los puntos se ganan o pierden en cancha, eso es lo que ha ocurrido en los últimos partidos, así que nada, estamos tranquilos. En este deporte se gana y se pierde en la cancha, ahí es donde se ven los gallos”.

Mosa no quiso profundizar qué le parecía que la U denunciara a Colo Colo: “A mí no me gusta referirme a los otros equipos. Como presidente del equipo más importante de este país lo que me concierne es estar concentrado y aplicado en nuestra institución. Nosotros preocupados de nosotros”.

En lo inmediato, Colo Colo enfrentará la revancha de la final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile ante Magallanes, este martes 29 de octubre a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el estadio Monumental, donde debe revertir un marcador de 3-0. Luego de ello, el fin de semana, específicamente el domingo 3 de noviembre, en igual horario recibirá a Iquique, con la chance de ser campeón.