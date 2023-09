Arturo Vidal: Claro que me dan ganas de volver a Colo Colo, a mi casa

El volante Arturo Vidal apareció en el Estadio Monumental para ver la holgada victoria de Colo Colo sobre Cobresal, y se refirió a un posible retorno al cuadro albo desde Brasil en el futuro.

"Maravilloso, esta es mi casa. Claro que me dan ganas de volver, ver a la gente así, el cariño que se siente, los compañeros acá; no, maravilloso. Siempre lo he dicho, si se da la posibilidad no voy a dudar en venir", dijo el lesionado seleccionado nacional a la salida del Estadio Monumental.

"No hay plazo, no miro al futuro. Voy paso a paso. Claramente me gustaría volver a mi casa, pero el tiempo lo dirá. Yo ahora sigo mi recuperación, volver (a jugar) de la mejor forma y ahí ver lo que viene", agregó.

"Sería feo proyectarme porque tengo contrato con Paranaense hasta diciembre. Estoy en un proceso de recuperación, mi equipo me sigue todavía; me está mirando mucho. Hablar de lo que viene más adelante es pasarlos a llevar", continuó el "King".

Sobre su recuperación de meniscos, expresó que "va bien. Ya llevo casi ocho o nueve días. La rodilla va reaccionando bien, tengo harto tiempo y voy a tratar de recuperarme como nunca. Voy a seguir los plazos del doctor para poder alargar mi carrera, ojalá cuatro o cinco años más".