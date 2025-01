Arturo Vidal repasa a Maximiliano Falcón por su ausencia en Colo Colo

El inicio del año futbolístico para Colo Colo estará dado por un exigente duelo frente a Peñarol en Uruguay, lugar al que arribó esta tarde de viernes 10 de enero, para continuar sus trabajos de pretemporada.

Al arribo a Montevideo, Arturo Vidal respondió a los medios por las condiciones en que llegan a estos primeros duelos del 2025 y, fiel a su estilo, de cuál es su expectativa sobre la Copa Serie Río de la Plata: “ganarla. Venimos acá a competir, tenemos buen equipo, hemos entrenado muy fuerte estos siete días en La Serena y esperamos quedarnos con estos partidos, que son duros, pero sabemos a lo que jugamos y nos tenemos mucha confianza”.

El King valoró que el grueso del plantel siga y eso le hace albergar un buen cometido: “nos quedamos casi la mayoría de los titulares que estuvo el año pasado, vamos a ver como se da este partido con Peñarol, que también hizo un gran año, fue espectacular lo que hizo, ojalá nos sirva a los dos y después pelear en la Libertadores los dos”.

Arturo Vidal repasó a Maxi Falcón

Un tema que preocupa en Colo Colo y tiene molestos a sus hinchas dice relación con el zaguero uruguayo Maximiliano Falcón que no se ha integrado a la pretemporada, y la directiva de Blanco y Negro busca darle solución al tema, ya que el entrenador Jorge Almirón manifestó que desea que se quede.

Frente a la pregunta del periodista Eugenio Salinas, Vidal una vez más se mostró sorprendido por lo que pasa con Peluca y de lo cual en el plantel no tiene mayor conocimiento: “no se sabe, no sé, de él no sé nada, ojalá que llegue luego, debiera estar acá, pero no entiendo por qué no está. Bueno, los que estamos acá estamos trabajando duro para empezar bien el año”.

Lo que agradó al King fue que se resolviera positivamente la situación de Brayan Cortés: “importante tener al arquero de la Selección, de Colo Colo, es un gran arquero, también Bolados, ahora esperar que lleguen los refuerzos”, aunque en este estreno ante Peñarol no será de la partida Claudio Aquino, el único fichaje que ha hecho el Cacique.