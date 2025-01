Arturo Vidal se mostró sorprendido por la ausencia de Maximiliano Falcón en Colo Colo

Tras finalizar la primera etapa de su pretemporada en La Serena, el plantel de Colo Colo retornó este miércoles a Santiago para preparar lo que será el viaje a Uruguay para ser parte del torneo Serie Río de la Plata 2025.

Tras una semana de trabajo en la Región de Coquimbo el cuadro popular retornó a la capital para seguir con los trabajos en el Estadio Monumental previo al viaje a tierras charrúas, dónde enfrentará el domingo a Peñarol en su debut en el torneo de verano.

En su arribo al aeropuerto de Pudahuel, el volante Arturo Vidal fue requerido por la prensa para analizar lo que han sido estos días de trabajo y el tema que está llevándose la atención en Colo Colo y que es la eventual salida del equipo de Maximiliano Falcón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Arturo Vidal tuvo palabras para la situación de Maximiliano Falcón en Colo Colo

El King fue consultado por la situación del “Peluca”, quien no se presentó a la pretemporada en La Serena y hace unos días se conoció que maneja una oferta desde el extranjero y que sus deseos es salir del Cacique para seguir su carrera en otro equipo.

"Es un tema en que no sabemos nada, hay que preguntarle al presidente y a Maxi por qué no está acá, no entiendo y no me quiero meter en ese tema", dijo en diálogo con Cooperativa Deportes.

"Sorprende, no sé en qué está él, si tiene contrato todavía... de verdad que no sé, no he preguntado, no me quiero meter más allá, para eso está el presidente y la gente encargada de eso que tiene que hablar", complementó.

Arturo Vidal por la situación de Maximiliano Falcón:



“No entiendo, de verdad no entiendo y no me quiero meter en ese tema”.



“Claro que sorprende, no sé en qué está él. No sé si tiene contrato todavía”. pic.twitter.com/tYEqNmCYdM — Julian. (@juuuliaaaaan) January 8, 2025

Vidal valoró los intensos trabajos de preparación que se hicieron en las playas de La Serena.

"Estoy muy contento por lo que hicimos esta semana en La Serena, por los jugadores que están. Lo dimos todo, el grupo está unido, lo mismo con -Brayan- Cortés y -Marcos- Bolados, nosotros no sabemos", siguió.

"Solo me preocupé esta semana de ayudar a los jóvenes que se sumaron, al equipo que está y a trabajar duro", puntualizó.

¿Cuándo y contra quién juega Colo Colo en la Serie Río de La Plata?

El campeón del torneo nacional tendrá dos partidos en la Serie Río de La Plata 2025. El primer rival será Peñarol el domingo 12 de enero a las 22:00 en el Estadio Campeón del Siglo, mientras que su segundo encuentro será contra Huracán de Argentina el miércoles 15 a las 20:00 en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.