Arturo Vidal: Todo este cariño espero devolverlo jugando bien y cumpliendo los objetivos

Arturo Vidal tuvo su presentación oficial en Colo Colo este jueves ante un casi repleto Estadio Monumental, y tras la instancia el experimentado jugador destacó el "cariño" que ha recibido estos días de parte de los hinchas y aseguró que espera poder devolverlo en cancha.

En la rueda de prensa que hizo luego de la presentación, el "Rey" expresó que: "Como dije hace un momento, todo este cariño que he recibido espero devolverlo jugando bien y cumpliendo los objetivos que tenemos por delante".

"Te mentiría si digo que alguna vez soñé algo así. Fue maravilloso ver el estadio lleno en una bienvenida. Todavía estoy emocionado. El hincha colocolino es del pueblo, de mucho sacrificio. Yo vengo de ahí y nací siendo colocolino. Acá es otra cosa, la hinchada de Colo Colo es la mejor del mundo", añadió.

Del mismo modo, Vidal se refirió a la influencia que puede tener su regreso a Colo Colo para otros jugadores que juegan en el exterior y puedan estar en el ocaso de sus carreras, mencionando que: "Creo que con mi llegada acá a otros compañeros también les va a dar ganas de volver, el cariño que se recibe es inmenso".

"Igual no creo que el fútbol chileno deba sostenerse solo en los refuerzos que lleguen, sino que hay que hacer las cosas mejor, darle apoyo a los clubes más chicos, mejorar la formación de los jugadores y de ahí pueden venir los resultados", expresó.

También Vidal abordó la reciente problemática que involucra a la ANFP y tiene sobre la mesa un posible paro del fútbol chileno ante el llamado del Sifup, declarando que: "No lo he visto el tema, he estado tan pendiente de lo que estoy viviendo en Colo Colo, pero ojalá se solucione lo antes posible y que el campeonato no se pare por tonteras. La ANFP tiene que empezar a hacer las cosas bien".