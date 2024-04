Arturo Vidal tras la derrota ante Cobreloa: "A la U no la tenemos ni en mente"

Después de caer por 2-0 ante Cobreloa, Arturo Vidal salió serio, pero con la cresta de su mohicano en alto, tras disculparse con los hinchas que asistieron al Estadio Monumental la noche de este lunes 15 de abril.

El volante de Colo Colo, consultado por los 10 puntos de ventaja que le saca Universidad de Chile en la tabla de posiciones (20v10), aseguró que "a la U no la tenemos ni en mente".

"Quedan 22 partidos. ¿Cuántos puntos son? 66. Yo siempre he peleado los primeros lugares", agregó en la zona mixta.

