Arturo Vidal tras su debut: Un saludo a todos los que estaban hablando tonteras de mí

El volante Arturo Vidal vivió su estreno en Colo Colo al ingresar como titular en el triunfo amistoso 1-0 sobre Everton, en Viña del Mar, y una vez concluido el encuentro envió un mensaje a quienes dudaban de sus aptitudes físicas para fichar en el "albo".

"Estoy muy emocionado, contento, es un sueño volver a Colo Colo, volver de una lesión muy grave. Lo más lindo fue volver a entrar a una cancha, jugar 60 ó 70 minutos. Cuando me lesioné pensé que no iba a pasar nunca el tiempo, pero pasó. Volví a mi casa. Mis hijos me vieron con la camiseta de Colo Colo, entraron conmigo a la cancha y agradezco a la gente que se portó increíble conmigo", expresó a Star+.

"Hace siete días todos hablaban que estaba lesionado, que no sabían si iba a volver a jugar, y firmé contrato y cuatro días después debuté de titular, así que nada... un saludo a todos los que estaban hablando tonteras de mí, estoy contento, de aquí en adelante se vienen cosas lindas. Este equipo tiene mucho que dar y yo tomaré más ritmo con entrenamientos y partidos que quedan antes de la Supercopa, del partido con Godoy Cruz y del inicio del campeonato", siguió.

También dijo que en el plantel "veo mucho talento, mucha calidad, el grupo está increíble, con un cuerpo técnico increíble también, me he sentido cómodo como si llevara mucho tiempo y llevo tres o cuatro días. Debuté de titular, jugué 60 minutos y nadie lo pensaba. Hay muchas emociones, pero estoy muy feliz".

"Desde que llegué la gente de Colo Colo y de todo Chile me han entregado mucho cariño, el hotel estaba lleno, hoy el estadio. Creo que mi decisión de volver a casa fue la mejor, esperamos ponernos a punto y darle muchas alegrías a Colo Colo", completó.

Vidal jugó hasta el minuto 60 cuando dejó la cancha por Pablo Parra.