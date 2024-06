Aseguran que Guillermo Paiva tiene ofertas para dejar Colo Colo

La gerencia deportiva de Blanco y Negro está trabajando arduamente para reforzar el plantel de cara al segundo semestre. Aníbal Mosa fue quien sacó la voz hace algunos días y aseguró que la primera labor será "amarrar" a los jugadores que ya son parte del equipo.

Los rumores de las probables salidas de Alan Saldivia y Maximiliano Falcón, ahora se suma la de Guillermo Paiva, pues el entorno del jugador asegura que tiene ofertas para dejar a los albos y continuar su carrera en el extranjero.

Las ofertas que maneja Guillermo Paiva para dejar Colo Colo

Hugo Brizuela, hermano del representante del jugador paraguayo, dijo que "todavía no se sabe. No se ha decidido si se queda o no, pero si no se queda, estamos manejando ofertas en otros países como Brasil y México".

Paiva está a préstamo en Macul desde Olimpia hasta fines de este año, y además, los albos tienen una opción de compra de un millón de dólares. "Todo depende de Colo Colo, ellos tienen la primera opción y si no se da, hay más opciones que están cerca en este momento", aseguró Brizuela en Bolavip.

La presión a Colo Colo de parte de su entorno

A pesar de que le restan seis meses de contrato al paraguayo y que sus cercanos aseguran que está feliz en el Monumental, quieren apurar la negociación para una extensión de su vínculo con el conjunto popular.

"El quiere quedarse, se siente a gusto y está feliz. Se adaptó bien y se adentró en el club, entonces en ese sentido está contento. Si dependiera de él, que se haga la negociación ya para poder estar tranquilo y trabajar", agregó Brizuela al citado medio.