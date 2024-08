Atención Colo Colo: Gallardo dio su versión sobre la posible llegada de James Rodríguez a River Plate

Colo Colo enfrentará a River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores, en una llave que se disputará en días por confirmar entre el 17 y el 25 de septiembre.

Mientras el Cacique piensa en retener jugadores y recuperar lesionados para este trascendental cruce, en River evalúan contrataciones bombásticas, como la de James Rodríguez.

Atento Colo Colo: Lo que dijo Marcelo Gallardo sobre la opción de James Rodríguez en River

En conferencia de prensa posterior a la victoria de los Millonarios ante Talleres por la Copa Libertadores, Gallardo fue consultado directamente si había hablado con James para incorporarlo.

"No, no, no" fue la respuesta del Muñeco, quien además añadió: "No hay una búsqueda de algo específico. Voy a bajar la espuma de lo que se dijo en las últimas 24 horas".

"Entiendo que nosotros hemos podido puntualizar en el mercado con jugadores de mucha jerarquía, pero a partir de ahí se hizo una bola como que íbamos a ir por un montón de cosas que no. Lamento decirles eso, pero no es así. Queremos conformar el mejor plantel posible para competir en lo que tenemos", añadió.