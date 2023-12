Barroso: Mi plan era retirarme en Colo Colo

El zaguero Julio Barroso contó que el plan para concluir su carrera era retirarse en Colo Colo, pero se vio obligado a salir y fichar en Everton, donde dio a conocer la noticia de ponerle punto final a una destacada trayectoria como futbolista.

"Después del partido en que nos salvamos -del descenso, con Colo Colo-, pensaba renovar por un año y terminar mi carrera ahí. Ese era el plan que teníamos con mi familia en ese momento. Un año más. Ustedes saben que un año en Colo Colo es bien intenso. Ese era mi plan inicial", dijo en conversación con ESPN.

El jugador contó que "Everton nos abrió las puertas de una manera muy difícil. No era fácil. Se venía de un conflicto grande y a veces lo que se opina en el medio empieza a paralizar los nuevos contratos de los jugadores más grandes. Estaba la pregunta: ¿Este jugador es tanto como se vende? ¿Un tipo loco, que prende fuego todo?".

"No era fácil y ellos confiaron un montón en el trabajo. Hicieron un primer contrato por dos años y luego había una renovación por una cláusula de jugar partidos. Fue un desafío. Esa cláusula para mí decía, 'no vas a llegar, ya estás grande'. Pero eso me despertó el orgullo y llegamos", afirmó.

Sobre su salida de Colo Colo dijo que Quinteros le señaló que lo quería en el club, "que tenía que hablar con los dirigentes porque se iban a ir muchos de los grandes. Yo le dije, 'bueno, confío en que vas a intervenir para que me quede'".

"Al otro día me citaron al club y me dijeron que no iba a continuar. Pensé, me citan para decirme lo que Gustavo me dijo: 'Queremos que sigas en el proyecto el próximo año'. Pero solamente me dijeron que querían terminar el vínculo", narró.

"Me quedé diciendo 'alguien está mintiendo en esta parte de la historia'. El entrenador me dice un día que era parte del proyecto y el club al otro día me llama para decirme que no iba a ser parte del proyecto el próximo año. Fue Aníbal Mosa", indicó.

"Cómo no va a ser dolorosa la salida para alguien que siente que no le falló al club. Siento que nunca le fallé con mi profesionalismo. Al club no le fallé nunca, no fui un tipo que sacó ventajas de ningún sentido", completó Barroso.