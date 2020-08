Borghi criticó la conducción de Mosa: Tiene cosas que un presidente no debiera tener

El ex técnico de Colo Colo y de la selección chilena Claudio Borghi comentó la posibilidad de volver alguna vez al elenco albo y aseguró que mientras esté Aníbal Mosa al mando de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del conjunto popular, lo ve difícil.

"Veo difícil que con este presidente pueda llegar a Colo Colo. Su forma de trabajar me causa problemas, pese a que la interna del club habla bien de él, lo veo lejano", dijo Borghi en diálogo con La Cuarta.

"Lo encuentro a veces muy demostrativo en cosas que para mí un presidente no debería tener... Estar con la camiseta de fútbol como un hincha más, no me gusta", argumentó el DT.

El entrenador contó que "hablé con él en un par de ocasiones. Una vez con un cercano y hace bastante fue a mi casa, pero me dio la sensación que sólo buscaba información".

Borghi también se refirió a Gualberto Jara e hizo una curiosa analogía: "¿Te acuerdas cuando hiciste la práctica? Podías hacer todo lo que los periodistas más avezados realizaban, pero tu condición de práctica te alejaba. Acá el técnico interino no tiene la posibilidad de proyectarse, pues está esperando que alguien llegue en su lugar", comentó.