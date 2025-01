Brayan Cortés aclara su decisión de renovar con Colo Colo: "Nunca fue mi última opción"

En toda una teleserie se convirtió la situación de Brayan Cortés en el presente mercado de fichajes, en la que el guardameta pasó a estar fuera de Colo Colo y con un su futuro contemplado en el extranjero, a tener que meditar su decisión y permanecer definitivamente en el Cacique.

El guardameta había tomado la decisión de no renovar contrato con el elenco albo a fines del pasado año 2024, una vez terminada la temporada, argumentando su decisión de querer buscar nuevos horizontes en el extranjero e incluso habiendo tenido ofertas de Boca y Vélez en Argentina a la del Club León en México, algo que finalmente no se materializó.

Incluso, su salida de Colo Colo generaba que de Macul se fijaran en otras opciones para suplirlo, donde tuvieron interés en nombres como los de Claudio Bravo y Keylor Navas, este último siendo el gran competidor para tomar el arco, con el mismo Cortés, quien finalmente se quedó en el club y con la número 1 bajo los tres palos.

Cortés da su versión de no haber renovado de inmediato con Colo Colo

A través de sus redes sociales, Colo Colo publicó un video para anunciar la renovación de Cortés, en el que muestran algunas de sus mejores atajadas de la temporada pasada y luego unas declaraciones del propio portero.

"Todo ha sido super raro estos días. Son etapas que uno va quemando. No le hice daño a nadie. Estoy haciendo las cosas correctamente, sin dañar a hinchas ni al club. Siempre hubo conversaciones. Eso para mí es pasado, ahora estoy acá y quiero volver a ganar cosas importantes", señala Brayan Cortés en el registro compartido por el Popular.

Sobre la demora y los enredos en su renovación, el seleccionado nacional expresó que: "Fueron días complicados. Yo estaba de vacaciones. Cuando quedé libre publiqué ese mensaje de que me iba, y sentí que me estaban presionando mucho por la renovación. Se decía que Colo Colo era mi última opción y no era así (...) Las cosas a veces no encajan como uno quiere y a Colo Colo nunca le cerré las puertas", agregó.

Por otro lado, sobre la proyección de este 2025 en Colo Colo, apuntó que: "Me integré hace tres días y ahora estamos acá preparándonos para seguir ganando títulos. Le digo a toda la hinchada que siga alentadnos, estoy muy feliz y motivado al 100%. Agradecerle el aguante y cariño que nos han tenido siempre".

¿Cuándo juega Colo Colo su primer amistoso de pretemporada?

En lo futbolístico, Colo Colo y Cortés jugarán este domingo desde las 22:00 horas ante Peñarol en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, por la primera fecha de la Serie Río de La Plata.

Este encuentro lo podrás seguir con la transmisión de Disney + y el Marcador Virtual de Al Aire Libre.