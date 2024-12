Brayan Cortés entregó sus razones para dejar Colo Colo y seguir su carrera en el extranjero

Este martes se dio a conocer que el portero Brayan Cortés no seguirá siendo el portero de Colo Colo al tomar la decisión de no renovar su vínculo contractual con el cuadro popular.

El iquiqueño dejará el cuadro albo luego de siete temporadas y en medio de sus vacaciones se dio el tiempo para dar a conocer las razones que lo llevaron a tomar la decisión de dejar el Monumental y probar suerte en el extranjero. Todo indica que el guardameta seguirá su carrera en el León de México.

Las razones de Cortés para dejar Colo Colo y jugar en el extranjero

El guardameta realizó una publicación en sus redes sociales para dar a conocer sus motivos de dejar de vestir la camiseta de Colo Colo y probar suerte en el extranjero. En su mensaje el portero deja en claro que no se quedó en Macul por un tema económico, sino más bien para cumplir un deseo profesional y familiar.

“Solo quiero dejar en claro todo lo que se está comentando de mi situación con Colo Colo. Llevo 7 años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias, el año pasado tuve la opción de ir a 2 clubes y decidí quedarme a jugar este 2024”, dijo en su publicación el también guardameta de la selección chilena.

“Efectivamente hubo un acuerdo económico para que no me viera perjudicado en ese sentido, pero nunca extendiendo el contrato como condición. El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión", puntualizó.