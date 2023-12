Brayan Cortés: No es verdad que pedí salir de Colo Colo

El portero de Colo Colo Brayan Cortés aseguró que no son ciertas las versiones que indican que pidió su salida del club, aunque sí destacó que su deseo profesional es jugar, al menos, una vez en el fútbol internacional.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, Brayan nos dijo: "No es así (que haya pedido salir de Colo Colo), yo estoy muy feliz en el club, todo sabemos lo que significa Colo Colo y lo que me ha dado, así que estoy tranquilo. Obviamente que quiero cumplir mi sueño que es jugar fuera de Chile, pero estoy muy tranquilo, hay que esperar que pasa, ahora me enfoco en el partido de este miércoles, esperamos salir campeones y después pensaremos en lo que viene".

Además, aseguró que le gustaría la continuidad de Gustavo Quinteros en el "Cacique": "Sí, obvio, es un gran técnico, lo ha demostrado a lo largo de los años, así que bien".

El "Cacique" juega este miércoles a las 19:00 horas (22:00 GMT) ante Magallanes la final de la Copa Chile en Iquique.

La selección chilena y su elección en el equipo ideal de la Gala del Fútbol Chileno

Brayan Cortés también analizó su temporada, con episodios de dulce y agraz, pero que le valió estar en el 11 ideal de la temporada.

"Estoy muy feliz y emocionado de pertenecer al once ideal. Fue un año de altos y bajos, pero me quedo con lo positivo. Fui perseverante a pesar de muchos problemas que hubo en el camino y estoy agradecido de mis compañeros y los que estuvieron en mi camino. Espero seguir cumpliendo mis sueños, así que no queda nada más que agradecer", señaló el "Indio".

Sobre La Roja, Cortés analizó su rendimiento: "Contento, cada vez que estoy ahí estoy con una disposición enorme, cuando me toca jugar trato de dejar todo".

Finalmente, evitó hablar del próximo DT: "Eso lo manejan otras personas, quien tenga que llegar lo verán ellos, nosotros seguimos trabajando para lograr el objetivo que es ir al Mundial".