Carlos Palacios recordó su frustrado traspaso a Boca Juniors: "Fue muy difícil"

A inicios de este año, la noticia de que Boca Juniors buscaba a un delantero chileno, remeció a la dirigencia de Colo Colo. Los Xeneizes estaban interesados en Carlos Palacios y presentaron ofertas formales para quedarse con el jugador.

Los albos decidieron no aceptar la oferta de 4 millones de dólares, pues la cláusula de salida del delantero era de 5 millones de la divisa americana. Después de cinco meses del fallido traspaso, el formado en Unión Española se refirió a la oportunidad que tuvo de partir al fútbol argentino.

"Fueron momentos difíciles entre decidir si se daba o no. Siempre va a estar la incertidumbre de qué va a pasar porque uno tiene que adaptarse al fútbol y también tiene que adaptar su vida personal. De todas formas me siento bien, tranquilo y cómodo en Colo Colo", aseguró Palacios en una entrevista en Radio Pauta.

La conversación con Juan Román Riquelme

El jugador albo también recordó cómo fue que lo llamara el presidente de Boca, Juan Román Riquelme y señaló que "fue un momento que yo no me lo esperaba. Para mí era sorpresivo y a la vez raro porque me tocaba hablar con la persona que yo admiraba desde chico".

"Él fue directo conmigo desde la primera vez que conversamos. Me dijo cuál era la intención del club, me habló de lo que era Boca. Me intentaba traspasar lo que era estar allá y ahí fuimos conversando y después no se dio", cerró Palacios.

Por ahora el jugador de Colo Colo dijo estar concentrado en hacer las cosas bien y así seguir ratificando su momento en el Cacique y poder buscar un cupo en la nómina de Ricardo Gareca de cara a la Copa América de Estados Unidos 2024.