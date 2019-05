Brayan Cortés: Ya hablamos y estamos conscientes de nuestros errores

El portero de Colo Colo Brayan Cortés anticipó el choque de este fin de semana ante Palestino por la duodécima fecha del Campeonato Nacional y aseguró que los errores cometidos en el duelo pasado ante Unión La Calera ya fueron conversados.

Sobre la falla en la salida que significó el tanto de los "cementeros", el meta dijo que "ya hablamos de nuestros errores, estamos conscientes de como jugamos. Seguimos convencidos de seguir jugando de la misma manera, no lo vamos a cambiar. Colo Colo siempre pretende ganar e ir hacia adelante".

Al ser consultado por la marginación de Johnny Herrera en la U, pensando en el Superclásico del próximo fin de semana, el arquero "albo" indicó que "son decisiones que toma el cuerpo técnico, no te puedo decir nada más. Son decisiones de ellos".

"No me preocupo mucho por lo que pasa en otros lados. El clásico parte la próxima semana, en ésta nosotros estamos pensado plenamente en Palestino, nos preocupamos de ellos y no de la U", agregó.

Con relación al duelo ante los "árabes", Cortés dijo que "es súper importante para nosotros este partido con Palestino porque queremos acercarnos a la parte alta de la tabla. Es un duelo importante para ganar, acercarse al líder y llegar bien al clásico. Será un partido súper difícil, Palestino juega muy bien y tiene jugadores muy buenos".

