ByN busca un nuevo “Monumental” con poca gestión propia y con cargo al bolsillo del hincha y una empresa inversora

Ya definido el tema de los refuerzos que necesitaba el plantel de fútbol de Colo Colo, ahora la dirigencia colocolina se enfocará en otro de gran e importante tema, y que debe resolver a la brevedad en el año del Centenario del cuadro popular.

En las próximas horas la Concesionaria Blanco y Negro sostendrá una nueva reunión de directorio y en la que se verán avances y se tomarán importantes definiciones respecto a lo que será la remodelación del Estadio Monumental.

Según se pudo conocer este martes, en la cita los directivos albos conocerán la presentación de la empresa Legends, firma de renombre mundial que promete desarrollar un proyecto de lujo y que fue la encargada de realizar los estudios previos de factibilidad para la nueva cara que tendrá el recinto de Macul.

Una vez conocidos los estudios respecto a qué tipo de recinto y capacidad se puede emplazar en la actual estructura del coloso ubicado en Macul, la dirigencia de Blanco y Negro debe resolver otro tema no menor y que tiene que ver con el modelo de financiamiento que tendrá el proyecto para poderlo desarrollar en tiempo y forma a partir del año 2025.

De acuerdo a palabras de Aníbal Mosa, “después de esa presentación nos preocuparemos de asignar a una empresa internacional la arquitectura del diseño del estadio, y también contratar a una empresa internacional también para que nos vea el Naming Right, porque esto tenemos que financiarlo y será con el Naming Right, con los palcos y con la sobrecantidad de gente que habrá porque pensamos aumentar la capacidad”.

De acuerdo a las proyecciones, la nueva casa del Cacique tendría capacidad de hasta 75.000 personas, la cancha será híbrida y el recinto será multipropósito. Es decir, la idea es que pueda ser utilizado en días que no existan partidos oficiales del plantel colocolino en el recinto.

La idea de Blanco y Negro es que la remodelación de La Ruca no signifique un golpe para sus finanzas, por lo que saldrán a buscar el apoyo de empresas para llevar a cabo este proyecto.

Se estima que el Nuevo Monumental tenga un valor cercano a los 100 millones de dólares, monto que la Concesionaria no está dispuesta a desembolsar y por eso trabajan en alternativas de financiamiento.

Se especula que Blanco y Negro buscará la empresa que financie íntegramente el proyecto, sin realizar gestión alguna y costo cero desde la finanzas dirigenciales. En resumidas cuentas, el estadio podría ser construido completamente con el aporte de las empresas y no por ByN, la que por contrato de concesión debe velar por el patrimonio de la institución.

Tal como se hace en varios recintos deportivos a nivel mundial, la venta de palcos, y lozas conmemorativas son parte del negocio y ayudan a financiar en parte estos proyectos.

No son pocos los que señalan que se puede abrir la alternativa de venta de bonos para financiar la construcción del recinto, sin tanta parafernalia de las empresas extranjeras, las que finalmente quedan a cargo del estadio por el tiempo que dure la concesión.

Por ejemplo, y como Colo Colo es tan popular, si se vendieran bonos a 10.000 pesos por 24 meses y a 400.000 de hinchas ya estaría el nuevo recinto financiado solo con el aporte de la hinchada, sin necesidad de recurir a terceros.

